Песков сообщил о передаче Путину ордена им. Ахмата-Хаджи Кадырова

Высшую награду Чеченкой республики, орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова передали президенту России Владимиру Путину. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Днём ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что орден за номером один «только что» вручен главе государства. При этом, указ о награждении был издан еще в 2007 году.

Высшая награда Чечни была учреждена после гибели первого президента республики в 2004 году в результате теракта – взрыва на стадионе в Грозном на 9 мая. Согласно статуту, орден вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлой недели стало известно о присвоении 15-летнему сыну Рамзана Кадырова Адаму звание Героя Чеченской Республики. Именно этот молодой человек избил в СИЗО заключенного за сжигание Корана Никиту Журавеля.

