Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Рамзан Кадыров рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, в прямом эфире в Instagram глава Чечни заявил, что его с президентом России познакомил его отец – Ахмат-Хаджи Кадыров. Это произошло в 2000 году в Сочи. При этом, подробностей знакомства Кадыров не привёл, однако подчеркнул, что позже встречался с Путиным в Моздоке (Северная Осетия) и в Гудермесе (Чечня), отмечает Life.ru.

В 2000 году 24-летний Рамзан Кадыров служил в штабе отдельной роты милиции при УВД МВД по Чечне. Республику он возглавил в 2007 году.