Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Рамзан Кадыров рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, в прямом эфире в Instagram глава Чечни заявил, что его с президентом России познакомил его отец – Ахмат-Хаджи Кадыров. Это произошло в 2000 году в Сочи. При этом, подробностей знакомства Кадыров не привёл, однако подчеркнул, что позже встречался с Путиным в Моздоке (Северная Осетия) и в Гудермесе (Чечня), отмечает Life.ru.

В 2000 году 24-летний Рамзан Кадыров служил в штабе отдельной роты милиции при УВД МВД по Чечне. Республику он возглавил в 2007 году.

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Ранее Владимир Путин объяснил решение присвоить Ахмату и Рамзану Кадыровым звание «Герой России». По словам главы государства, Кадыров старший, который погиб во время теракта на грозненском стадионе в 2004 году, сам пришёл к нему, чтобы наладить отношения Чечни с Москвой, пишет Ura.ru. Путин отметил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности и участвует в проведении боевых операций, пишет RT.

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ФОТО: https://chechnyatoday.com
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровВладимир Путин
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