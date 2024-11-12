Кадыров сообщил об увольнении 11 директоров школ в Чечне

В Чечне были уволены 11 директоров школ из-за недочетов в работе по итогам внеплановой аттестации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что был выявлен ряд недочетов, также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования. Кадыров поручил взять под особое внимание вопросы назначения руководителей школ и отделов образования.

Минпросвещения не планирует сокращать школьное обучение

Кроме того, глава Чечни поручил создать комиссию, которая будет заниматься решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законодательстве.

Ранее Тульский суд отправил педагога по английскому языку под домашний арест за воровство учебников из школьной библиотеки на миллион рублей после увольнения. Выяснилось, что педагог воровала учебники, пока охранник поливал цветы. Украденные книги злоумышленница, по версии следствия, реализовала через интернет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечняШколы

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