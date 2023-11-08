Кадыров призвал перевести в собственность Грозного бесхозные и заброшенные земли
Бесхозные и заброшенные участки земли портят внешний вид столицы Чеченской Республики города Грозного. Их необходимо забирать у землевладельцев и обращать в собственность города. Об этом заявил в своем Telegram-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Глава Чечни заявил, что регулярно поднимает эту тему. Он возмутился тем, что хозяева земель десятилетиями не предпринимают мер по приведению своих владений в надлежащее состояние. Кадыров посетовал на то, что безответственное поведение собственников привело к неудовлетворительному санитарному состоянию земель.
Руководитель региона заявил, что в результате проведенной в столице Чечни инспекций поручил мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову перевести такие участки в собственность города, чтобы «найти им более рациональное применение». Если их привести в должное состояние, то такие земли смогут привлечь инвесторов, подчеркнул глава Чечни.
Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров пообещать увольнять чиновников за незнание их детьми чеченского языка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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