Кадыров призвал перевести в собственность Грозного бесхозные и заброшенные земли

Глава Чечни заявил, что регулярно поднимает эту тему. Он возмутился тем, что хозяева земель десятилетиями не предпринимают мер по приведению своих владений в надлежащее состояние. Кадыров посетовал на то, что безответственное поведение собственников привело к неудовлетворительному санитарному состоянию земель.

Руководитель региона заявил, что в результате проведенной в столице Чечни инспекций поручил мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову перевести такие участки в собственность города, чтобы «найти им более рациональное применение». Если их привести в должное состояние, то такие земли смогут привлечь инвесторов, подчеркнул глава Чечни.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров пообещать увольнять чиновников за незнание их детьми чеченского языка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

