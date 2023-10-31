«Три выстрела в воздух, четвертый в лоб»: Кадыров приказал пресекать беспорядки

Как отметил Кадыров, если хотя бы один человек выйдет на несанкционированные акции в Чечне, необходимо его «задержать и посадить».

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — заявил глава Чечни, подчеркнув, что это его приказ.

Ранее беспорядки вспыхнули в Дагестане. Толпа людей в аэропорту Махачкалы прорвалась на взлетно-посадочную полосу из-за прилета рейса из Израиля. Авиагавань была вынуждена прекратить прием самолетов, пострадали более 20 человек. Правоохранители возбудили дело об организации массовых беспорядков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

