«Три выстрела в воздух, четвертый в лоб»: Кадыров приказал пресекать беспорядки
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков жестко подавлять возможные беспорядки и немедленно задерживать их зачинщиков. Об этом руководитель республики заявил на совещании в правительстве, передает РИА Новости.
Как отметил Кадыров, если хотя бы один человек выйдет на несанкционированные акции в Чечне, необходимо его «задержать и посадить».
«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — заявил глава Чечни, подчеркнув, что это его приказ.
Ранее беспорядки вспыхнули в Дагестане. Толпа людей в аэропорту Махачкалы прорвалась на взлетно-посадочную полосу из-за прилета рейса из Израиля. Авиагавань была вынуждена прекратить прием самолетов, пострадали более 20 человек. Правоохранители возбудили дело об организации массовых беспорядков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru