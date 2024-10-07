Кадыров призвал не разжигать в обществе ненависть к мигрантам
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что внимательно следит за развивающейся в России ситуацией, «связанной с ужесточением миграционной политики».
Он отметил, что некоторые принимаемые властями меры «разочаровывают» и создаётся чувство, «что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами».
По его мнению, не следует менять миграционную политику «таким отвратительным образом», подвергая «беспорядочной инквизиции граждан других стран».
«Разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьёмся, а, напротив, только усугубим ситуацию... призываю оставить эти средневековые подходы... Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями», - написал Кадыров.
Он также добавил, что среди мигрантов действительно есть нарушители, однако законопослушных иностранцев гораздо больше.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранное гражданство предлагается считать отягчающим обстоятельством при совершении преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru