Премьера Таджикистана возмутили проверки граждан республики на границе с РФ

Он указал, что речь идёт о проведении в России мероприятий, связанных с упорядочением миграции.

По его словам, из-за этого на границе на часы и даже дни задерживаются граждане Таджикистана.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нелегальной миграции в России больше не будет, сообщает RT. По его словам, РФ и Таджикистану необходимо создать подрабочую группу и расписать шаги по обеспечению безопасности стран.

