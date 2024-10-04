Премьера Таджикистана возмутили проверки граждан республики на границе с РФ
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в России вокруг граждан республики. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Он указал, что речь идёт о проведении в России мероприятий, связанных с упорядочением миграции.
По его словам, из-за этого на границе на часы и даже дни задерживаются граждане Таджикистана.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нелегальной миграции в России больше не будет, сообщает RT. По его словам, РФ и Таджикистану необходимо создать подрабочую группу и расписать шаги по обеспечению безопасности стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru