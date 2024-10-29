Кадыров призвал молодежь служить в армии вместо праздного образа жизни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости для молодых людей, ведущих «праздный» образ жизни, присоединиться к Вооруженным силам России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что недавние инциденты с беспилотниками подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территории Украины. Кадыров подчеркнул, что в противном случае боевые действия могли бы развиться на территории России.