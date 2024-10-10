Кадыров предложил отправлять правонарушителей на СВО

Молодых жителей Чечни, ведущих «аморальный образ жизни», необходимо отправлять на специальную военную операцию, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, «практически вся прогрессивная часть чеченского общества» учится, занимается спортом, пробует себя в полезных для общества сферах. Однако в Чечне имеется «мизерная» категория молодых людей, «которая считает, что для нее никакие законы не писаны».

«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО», — заявил Кадыров.

Отмечается, что в республике формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек.

Ранее министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров заявил, что чеченцы, принимающие участие в поп-ММА, своим поведением на ринге «позорят чеченский народ» и призвал их прекратить участие в этих боях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

