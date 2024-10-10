Кадыров предложил отправлять правонарушителей на СВО
Молодых жителей Чечни, ведущих «аморальный образ жизни», необходимо отправлять на специальную военную операцию, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, «практически вся прогрессивная часть чеченского общества» учится, занимается спортом, пробует себя в полезных для общества сферах. Однако в Чечне имеется «мизерная» категория молодых людей, «которая считает, что для нее никакие законы не писаны».
«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО», — заявил Кадыров.
Отмечается, что в республике формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек.
Ранее министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров заявил, что чеченцы, принимающие участие в поп-ММА, своим поведением на ринге «позорят чеченский народ» и призвал их прекратить участие в этих боях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров предложил отправлять правонарушителей на СВО
- Инфекционист: Вирусом Марбург можно заразиться через бананы
- Путин: Промышленное производство в России развивается с опережением
- СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
- Синоптик: Ураган «Милтон» станет самым разрушительным в мире
- Шторм оставил более 20 тыс. финских домов без электричества
- NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час
- В Белгородской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника
- Белый дом сообщил, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением
- Израильские военные нанесли удар по более чем 500 объектам «Хезболлы» в Ливане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru