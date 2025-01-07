Кадыров поздравил граждан России с Рождеством

Поздравляя россиян, он отметил, что этот праздник символизирует «мир, любовь, искренность и всё самое лучшее».

Также Кадыров указал, что в России мирно сосуществуют представители различных национальностей и религиозных конфессий.

«Для мусульман, Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) является одним из самых уважаемых любимцев Всевышнего Аллаха, и поэтому все мы едины в его почитании», — заключил он.

Ранее иеромонах, певец, победитель шоу «Голос» Виталий Мочалов (иеромонах Фотий) заявил «Радиоточке НСН», что Рождество важнее Нового года, потому что это не только календарная дата.