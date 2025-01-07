Мэр Москвы поздравил горожан с Рождеством
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Градоначальник подчеркнул, что Рождество — один из самых почитаемых христианских праздников.
«В эти дни мы особо ценим тепло человеческих отношений, дарим друг другу радость общения и, конечно же, верим в лучшее», – написал Собянин.
Душевную атмосферу в Москве помогают создавать фестивали проекта «Зима в Москве», в частности, «Путешествие в Рождество», на площадках которого москвичи получают яркие впечатления и делают добрые дела.
Собянин пожелал горожанам проникнуться настроением светлого праздника на целый год, а также здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае создали сверхточные атомные часы
- Умер оператор «Гарри Поттера» Роджер Пратт
- В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1
- Экономист Табах спрогнозировал «мягкую посадку» экономики в 2025 году
- Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- В Госдуме доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж
- СМИ: Cпецпосланник Трампа отложил визит в Киев
- Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил
- Юрист Адамс предупредил водителей о штрафах за кофе и мороженое в руке
- При землетрясении в Тибете погибли 53 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru