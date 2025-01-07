Мэр Москвы поздравил горожан с Рождеством

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что Рождество — один из самых почитаемых христианских праздников.

«В эти дни мы особо ценим тепло человеческих отношений, дарим друг другу радость общения и, конечно же, верим в лучшее», – написал Собянин.

Душевную атмосферу в Москве помогают создавать фестивали проекта «Зима в Москве», в частности, «Путешествие в Рождество», на площадках которого москвичи получают яркие впечатления и делают добрые дела.

Собянин пожелал горожанам проникнуться настроением светлого праздника на целый год, а также здоровья, благополучия и всего самого доброго.

