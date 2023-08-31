Кадыров потребовал от США снять санкции с матери

Кадыров отметил, что перестал удивляться решениям стран Запада. Введение санкций глава Чечни назвал нелогичным.

«Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю», - пригрозил политик.

Кадыров заявил, что в случае отказа снять санкции дипломаты США лишатся возможности посещать европейские страны.

Глава Чечни ранее заявил о готовности выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, даже если итогом станет смерть, передает «Радиоточка НСН».

