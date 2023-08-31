Кадыров потребовал от США снять санкции с матери
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введение США санкций против его матери Аймани Кадыровой. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что перестал удивляться решениям стран Запада. Введение санкций глава Чечни назвал нелогичным.
«Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю», - пригрозил политик.
Кадыров заявил, что в случае отказа снять санкции дипломаты США лишатся возможности посещать европейские страны.
Глава Чечни ранее заявил о готовности выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, даже если итогом станет смерть, передает «Радиоточка НСН».
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