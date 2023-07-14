Кадыров заявил о готовности участвовать в следующих выборах главы Чечни

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать», - подчеркнул глава республики.

Кадыров призвал не верить слухам. По словам политика, их распространяют провокаторы, которые преследуют цель дестабилизировать ситуацию в регионе и подорвать авторитет его руководства.

Глава Чечни заявил, что продолжит работать на посту в случае переизбрания.

Кадыров ранее опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова, передает «Радиоточка НСН».

