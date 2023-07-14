Кадыров заявил о готовности участвовать в следующих выборах главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что готов принять участие в следующих выборах руководителя республики.
«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать», - подчеркнул глава республики.
Кадыров призвал не верить слухам. По словам политика, их распространяют провокаторы, которые преследуют цель дестабилизировать ситуацию в регионе и подорвать авторитет его руководства.
Глава Чечни заявил, что продолжит работать на посту в случае переизбрания.
Кадыров ранее опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru