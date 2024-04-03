Кадыров поручил чиновникам оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Он обратил внимание, что многие жители из-за нехватки средств вынуждены брать товары в долг. Кадыров поручил чиновникам взять в работу участки и помочь гражданам расплатиться с обязательствами.

«Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», - сказал глава республики в видеообращении в Telegram.

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном построят район, который назовут в честь президента России Владимира Путина. Там возведут 130 многоквартирных домов общей площадью более двух миллионов квадратных метров, отмечает «Радиоточка НСН».

