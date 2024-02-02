Кадыров объявил в Чечне Год истории, архитектуры и культурного наследия

Текущий год объявлен в Чечне Годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия народа. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров.

Путин дал старт Году семьи

Как отмечается в документе, решение было принято «в целях сохранения исторической памяти, возрождения и привлечения внимания общественности к историко-культурному наследию чеченского народа».

Планируется, что до 5 февраля будет создан оргкомитет, который разработает план мероприятий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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