Кадыров объявил в Чечне Год истории, архитектуры и культурного наследия
Текущий год объявлен в Чечне Годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия народа. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров.
Как отмечается в документе, решение было принято «в целях сохранения исторической памяти, возрождения и привлечения внимания общественности к историко-культурному наследию чеченского народа».
Планируется, что до 5 февраля будет создан оргкомитет, который разработает план мероприятий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В исправительной колонии в Пермском крае произошел пожар
- Глава МИД Франции подтвердил гибель двух французов на Украине
- Памфилова: ЦИК к 7 февраля может завершить проверку подписей
- Гинцбург: Пандемия COVID-19 продолжается
- София стала самым популярным именем у новорожденных в России в 2023 году
- Россияне потратили на покупку мелатонина рекордные 3,3 млрд рублей за год
- Минпросвещения: на уроках труда не будет деления групп по половому признаку
- Тим Бертон поставит ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины»
- «Ростех» на выставке World Defence Show 2024 покажет комплекс «Серп-ВС6»
- Шойгу: Армия России в январе уничтожила более трех тысяч единиц техники ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru