Кадыров поможет чеченским женихам заплатить калым за невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился оказать финансовую помощь более 200 женихам, которые из-за пандемии коронавируса столкнулись с финансовыми трудностями и не имеют возможности заплатить выкуп (калым) за невест.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Духовное управление мусульман, 207 мужчин получат от Кадырова по 50 тысяч рублей на обряд бракосочетания по мусульманским традициям. Процедура предусматривает выплату выкупа за невесту, деньги в итоге получают невесты.
Также в условиях пандемии коронавируса введены новые правила для бракосочетаний. Теперь за невестой могут ехать только не более двух машин, а гостями на торжествах могут быть только самые близкие родственники.
Отметим, что в конце марта Кадыров запретил в Чечне проведение свадеб и банкетов. 25 мая мусульманское духовенство сняло запрет на бракосочетания по мусульманским традициям, сообщает Газета.ру
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