Кадыров побрился налысо из-за закрытых парикмахерских
Чеченский лидер Рамазн Кадыров призвал всех мужчин последовать его примеру и побриться налысо. Таким образом глава Чечни отреагировал на просьбы об открытии парикмахерских в республике, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что видеообращение Кадырова разместил в Instagram телеканал Грозный ТВ.
«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову», - приводит агентство слова Кадырова. Чеченский лидер отметил, что это полезно и призвал остальных мужчин поступить также.
В Чечне в связи с введенным режимом самоизоляции закрыты места общественного питания, салоны красоты, развлекательные заведения.
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