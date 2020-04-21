Кадыров побрился налысо из-за закрытых парикмахерских

Чеченский лидер Рамазн Кадыров призвал всех мужчин последовать его примеру и побриться налысо. Таким образом глава Чечни отреагировал на просьбы об открытии парикмахерских в республике, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что видеообращение Кадырова разместил в Instagram телеканал Грозный ТВ.