Кадыров отказался от установки памятника в свою честь
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пленарного заседания «Большой Кавказ: от моря до моря» на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном обратился к российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву с просьбой не строить памятник в свою честь, а вместо этого возвести социальный объект в республике.
В ответ Гуцериев отметил, что он прибыл в Грозный вместе с отцом Рамзана Кадырова, первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. Он также напомнил о своих вложениях в республику, включая строительство школы и больницы на сумму в $18 млн.
С 15 по 17 июля в Грозном проходит Кавказский инвестиционный форум-2024 (КИФ-2024). Основная тема обсуждения — «Большой Кавказ – от моря до моря».
Форум посвящен важным аспектам развития Северо-Кавказского региона с целью усиления его инвестиционной привлекательности и продвинутого развития экономики и социальной сферы, передает «Радиоточка НСН».
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