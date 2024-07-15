Кадыров отказался от установки памятника в свою честь

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пленарного заседания «Большой Кавказ: от моря до моря» на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном обратился к российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву с просьбой не строить памятник в свою честь, а вместо этого возвести социальный объект в республике.

В ответ Гуцериев отметил, что он прибыл в Грозный вместе с отцом Рамзана Кадырова, первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. Он также напомнил о своих вложениях в республику, включая строительство школы и больницы на сумму в $18 млн.