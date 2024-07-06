Кадыров опроверг слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ). Об этом политик написал в Telegram.

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Кадыров заверил, что все в городе будет работать в штатном режиме, в Грозный можно будет «спокойно» заехать или выехать.

«Все ответственные за проведение форума лица понимают важность свободного передвижения транспорта в пределах города. И поэтому мэрия Грозного, сотрудники Госавтоинспекции и другие профильные службы примут необходимые меры, чтобы минимизировать возможные пробки и ограничения», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров добавил, что форум — большое и ответственное мероприятие, все усилия будут направлены на обеспечение комфортного передвижения местных жителей и гостей.

КИФ пройдет 15-17 июля, в нем примут участие компании туристического бизнеса, агрокомплекса, сфер транспорта и логистики, строительства, банковского сектора.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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