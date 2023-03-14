В Чечне развенчали фейки о встрече Путина и Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев объяснил, что на пальце Рамзана Кадырова был не медицинский прибор, а электронные четки.
«Это счетчик молитв, который глава региона носит с собой практически всегда», - сказал Дудаев.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что на пальце Кадырова во время встречи с Путиным был медицинский прибор.
РИА Новости отмечает, что подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.
Ранее Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. «Не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы».
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