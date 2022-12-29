Кадыров опроверг слухи о своей болезни

По мнению Кадырова, домыслы о его недомогании могли быть спровоцированы снятым в Дагестане видео. На нем видно, как чеченскому лидеру помогают выбраться из автомобиля. Кадыров пояснил, что он выходил в неровном месте.

Также глава Чечни заверил, что три дня назад проверял сердце, сосуды и легкие, медики не нашли никаких отклонений. Он добавил, что раз в три месяца сдает необходимые анализы и проходит доскональную диагностику и обследование.

В заключение Кадыров ответил всем, кто желает ему болезни, что здоров назло этим людям.

Ранее Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

