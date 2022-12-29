Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что совершенно здоров и готов показать уровень своей спортивной подготовки. Так глава Чечни опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой осуществляет телеканал RT.
По мнению Кадырова, домыслы о его недомогании могли быть спровоцированы снятым в Дагестане видео. На нем видно, как чеченскому лидеру помогают выбраться из автомобиля. Кадыров пояснил, что он выходил в неровном месте.
Также глава Чечни заверил, что три дня назад проверял сердце, сосуды и легкие, медики не нашли никаких отклонений. Он добавил, что раз в три месяца сдает необходимые анализы и проходит доскональную диагностику и обследование.
В заключение Кадыров ответил всем, кто желает ему болезни, что здоров назло этим людям.
Ранее Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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