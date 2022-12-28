Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «За боевое содружество», политика наградил директор Росгвардии Виктор Золотов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров сообщил о награждении его орденом Александра Невского

В Грозном проходит торжественное мероприятие в честь открытия комплекса зданий для размещения личного состава подразделений республиканского управления Росгвардии. Золотов и Кадыров участвуют в церемонии.

Руководитель Чеченской республики был награжден медалью за содействие «выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ».

Ранее президент Владимир Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:НаградаРосгвардияЧечняРамзан Кадыров
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