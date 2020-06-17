Кадыров объявил о новом этапе снятия ограничений в Чечне
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил, что после 20 июня в регионе отменят основную часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, по словам Кадырова, откроются летние веранды мест общественного питания, детские площадки и парки.
Кадыров выразил уверенность в том, что регион готов к снятию ограничений из-за коронавируса, отметив, что в республике уже «умеют лечить эту болезнь».
Согласно последним данным, в Чечне зафиксировано 1513 случаев заражения коронавирусом, из них 1137 человек выздоровели, 19 умерли.
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