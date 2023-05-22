Кадыров объяснил, зачем отращивает бороду

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не стрижет бороду.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске отметил, что борода Кадырова стала длиннее, в ответ глава региона сказал: «Да, чуть отпустил я её».

В своем Telegram-канале Кадыров рассказал, что позже, уже на личной встрече Путин снова пошутил по поводу бороды. По словам главы республики, отпустил он ее пока идет СВО.

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Кадыров добавил, что аналогично поступают все чеченские бойцы, так как СВО для них - это «священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества».

Ранее Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» утверждал, что спецслужбы стран Запада и Украины готовят против него теракты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняРамзан Кадыров

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