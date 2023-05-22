Кадыров объяснил, зачем отращивает бороду

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не стрижет бороду.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске отметил, что борода Кадырова стала длиннее, в ответ глава региона сказал: «Да, чуть отпустил я её».

В своем Telegram-канале Кадыров рассказал, что позже, уже на личной встрече Путин снова пошутил по поводу бороды. По словам главы республики, отпустил он ее пока идет СВО.