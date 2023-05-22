Кадыров объяснил, зачем отращивает бороду
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не стрижет бороду.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске отметил, что борода Кадырова стала длиннее, в ответ глава региона сказал: «Да, чуть отпустил я её».
В своем Telegram-канале Кадыров рассказал, что позже, уже на личной встрече Путин снова пошутил по поводу бороды. По словам главы республики, отпустил он ее пока идет СВО.
Кадыров добавил, что аналогично поступают все чеченские бойцы, так как СВО для них - это «священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества».
Ранее Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» утверждал, что спецслужбы стран Запада и Украины готовят против него теракты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше назвали условие отказа от российского пропана-бутана
- ВСУ обстреляли село в Брянской области
- В МГУ назвали причины ухода Медведевой из университета
- В Москве ожидается гроза и усиление ветра вечером в понедельник
- Одна из крупнейших страховых компаний мира уйдет из России
- WhatsApp дал пользователям 15 минут на редактирование сообщений
- В Белгородской области ввели режим КТО
- Кадыров объяснил, зачем отращивает бороду
- Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал голосовать за Эрдогана
- Суд в Волгограде арестовал мужчину, сжегшего Коран у мечети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru