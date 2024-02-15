Кадыров: новый район в Грозном назовут в честь Путина

В Грозном построят новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Район появится в центральной части города. После завершения строительства ему присвоят имя Путина, рассказал Кадыров.

По его словам, площадь района составит 200 гектаров. Там возведут 130 многоквартирных домов - более двух миллионов квадратных метров жилья, мечети и социальные объекты.

«Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя» - объяснил Кадыров.

Путин ранее признался, что думал о переносе столицы Чечни из Грозного, когда город лежал в руинах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЧечняГрозныйВладимир ПутинРамзан Кадыров

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