Кадыров: новый район в Грозном назовут в честь Путина
В Грозном построят новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Район появится в центральной части города. После завершения строительства ему присвоят имя Путина, рассказал Кадыров.
По его словам, площадь района составит 200 гектаров. Там возведут 130 многоквартирных домов - более двух миллионов квадратных метров жилья, мечети и социальные объекты.
«Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя» - объяснил Кадыров.
Путин ранее признался, что думал о переносе столицы Чечни из Грозного, когда город лежал в руинах, сообщает «Радиоточка НСН».
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