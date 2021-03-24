Кадыров назвал заявившего о массовых расправах силовика наркоманом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рассказавший о массовых расправах старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев является «наркоманом и злостным должником». Об этом пишет Lenta.ru.

Он добавил, что Гезмахмаев «сбежал в Германию» и якобы предоставил миграционной службе заведомо ложные показания, чтобы получить убежище.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал с показаниями Гезмахмаева, где он утверждает, что в январе 2017 вместе с коллегами он задержал 56 человек, как минимум 13 из которых якобы казнили за однополые сексуальные отношения.

Полк имени Кадырова пожаловался Путину на «Новую газету»

Бойцы полка полиции спецназначения Чечни позже обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания». В Кремле предложили подать иск на «Новую газету» в суд.

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:Новая ГазетаЧечняЛГБТРамзан Кадыров
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