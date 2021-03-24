Кадыров назвал заявившего о массовых расправах силовика наркоманом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рассказавший о массовых расправах старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев является «наркоманом и злостным должником». Об этом пишет Lenta.ru.

Он добавил, что Гезмахмаев «сбежал в Германию» и якобы предоставил миграционной службе заведомо ложные показания, чтобы получить убежище.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал с показаниями Гезмахмаева, где он утверждает, что в январе 2017 вместе с коллегами он задержал 56 человек, как минимум 13 из которых якобы казнили за однополые сексуальные отношения.