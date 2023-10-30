Кадыров назвал неприемлемыми призывы к насилию в отношении евреев
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал воскресные беспорядки в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы.
Политик назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию в отношении евреев. Подобные действия будут жестко пресекаться, предупредил он.
«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин назвал события в Дагестане попыткой расколоть и дестабилизировать общество. По его словам, беспорядки спровоцированы через социальные сети, в том числе с территории Украины руками западных спецслужб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru