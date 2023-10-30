Кадыров назвал неприемлемыми призывы к насилию в отношении евреев

Политик назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию в отношении евреев. Подобные действия будут жестко пресекаться, предупредил он.

«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин назвал события в Дагестане попыткой расколоть и дестабилизировать общество. По его словам, беспорядки спровоцированы через социальные сети, в том числе с территории Украины руками западных спецслужб, передает «Радиоточка НСН».

