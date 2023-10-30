В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках

Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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«На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», - сообщили в ведомстве.

Проведено более 50 обысков. Правоохранители продолжают устанавливать и задерживать организаторов и участников беспорядков, говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что оперативная обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранительных органов.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером. Толпа ворвалась в здание воздушной гавани. Пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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