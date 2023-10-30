В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках
Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», - сообщили в ведомстве.
Проведено более 50 обысков. Правоохранители продолжают устанавливать и задерживать организаторов и участников беспорядков, говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что оперативная обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранительных органов.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером. Толпа ворвалась в здание воздушной гавани. Пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, напоминает «Радиоточка НСН».
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