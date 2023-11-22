Кадыров назвал извинения достойным поступком

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал извинения достойным поступком. Об этом он заявил перед чеченскими представителями СМИ на мероприятии, посвященном Всемирному дню телевидения.

Оскорбивший мусульман Журавель заявил, что изучает Коран

По его мнению, провинившийся человек поступает правильно, если признает свою ошибку и свою вину. Сам Кадыров неоднократно требовал извиниться различных деятелей за неосторожные слова.

Так, в конце прошлого года галва Чечни принял извинения представителя Ватикана за слова Папы Римского о крайней жестокости чеченцев.

Накануне Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры