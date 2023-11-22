Кадыров назвал извинения достойным поступком

По его мнению, провинившийся человек поступает правильно, если признает свою ошибку и свою вину. Сам Кадыров неоднократно требовал извиниться различных деятелей за неосторожные слова.

Так, в конце прошлого года галва Чечни принял извинения представителя Ватикана за слова Папы Римского о крайней жестокости чеченцев.

Накануне Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

