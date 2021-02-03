Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца «трусливым шакалом»

Кадыров заявил, что молодому человеку не стоило бежать, «если он мужчина». По его словам, участнику митинга нужно до последнего защищать свою позицию, даже если его посадят в тюрьму.

Руководитель региона также осудил попытки героизировать протестующего и собрать вокруг него людей.

«Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел», — заключил глава Чечни.

По всей России 23 января и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.

