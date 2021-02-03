Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца «трусливым шакалом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал трусливым шакалом уроженца республики, который дрался с бойцами ОМОН на несогласованном митинге в Москве 23 января.

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Кадыров заявил, что молодому человеку не стоило бежать, «если он мужчина». По его словам, участнику митинга нужно до последнего защищать свою позицию, даже если его посадят в тюрьму.

Руководитель региона также осудил попытки героизировать протестующего и собрать вокруг него людей.

«Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел», — заключил глава Чечни.

По всей России 23 января и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:МитингиЧечняРамзан Кадыров
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