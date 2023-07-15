Кадыров назвал «бандитским налетом» рейд силовиков в молельный дом в Подмосковье

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал прошедшие в молельных домах полицейские рейды.

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По словам Кадырова, полицейские вели себя непрофессионально и вызывающе.

«Подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний - скорее напоминают бандитский налёт и заслуживают по меньшей мере служебного выговора», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что депутат Госдумы Адам Делимханов уже провел беседу с губернатором Московской области и начальником управления президента России по внутренней политике.

Накануне стало известно о прошедших в Котельниках и Дзержинском рейдах силовиков на нелегальных мигрантов. Полицейские зашли в молельные дома во время молитвы. После случившегося местные мусульманские общины пожаловались президенту России Владимиру Путину, назвав действия правоохранителей «вопиющими», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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