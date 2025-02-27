Кадыров наградил бортпроводников потерпевшего крушение рейса «Баку - Грозный»

По его словам, бортпроводники являются «первой линией поддержки для пассажиров». От отметил, что Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, чьи «самоотверженные действия заслуживают уважения», в критической ситуации проявили «исключительное мужество и высокий профессионализм».

Также Кадыров от имени всех жителей республики выразил глубокие соболезнования азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, семьям и близким погибших.

«В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита», - написал он.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря на подлёте к Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, выжили 29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

