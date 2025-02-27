Кадыров наградил бортпроводников потерпевшего крушение рейса «Баку - Грозный»

Выжившие бортпроводники пассажирского самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), потерпевшего крушение в Казахстане в ходе рейса «Баку - Грозный», представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Песков отказался комментировать публикацию отчета по крушению самолета в Актау

По его словам, бортпроводники являются «первой линией поддержки для пассажиров». От отметил, что Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, чьи «самоотверженные действия заслуживают уважения», в критической ситуации проявили «исключительное мужество и высокий профессионализм».

Также Кадыров от имени всех жителей республики выразил глубокие соболезнования азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, семьям и близким погибших.

«В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита», - написал он.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря на подлёте к Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, выжили 29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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