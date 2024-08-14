Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ
Самый богатый человек в мире, американский миллиардер Илон Маск в социальной сети Х назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ.
Такая реакция основателя SpaceX и Tesla последовала на критику газеты той части его интервью с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом, которая касалась климата.
Guardian назвала размышления Маска и Трампа о климате самыми глупыми за всю историю.
В газете, в частности, отреагировали в том числе на призыв Маска не очернять нефтегазовую промышленность, указав, что она является основной движущей силой загрязнения, вызывающего глобальное потепление.
Маск, в свою очередь, обвинил издание в некомпетентности.
«Вы вообще слушали разговор? Ноготь моего мизинца знает о климатических проблемах больше, чем весь коллектив Guardian», - написал он.
Ранее американский профсоюз обвинил Трампа и Маска в запугивании рабочих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС ввели в Ингушетии из-за аномальной жары и засухи
- Сенатор Джабаров раскритиковал идею о доступе ООН в Курскую область
- Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ
- Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело блогера Блиновской
- Захарова: ВСУ не добились главной цели при атаке на Курскую область
- Филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года
- СМИ: Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции
- МИД РФ: Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
- В тройке богатейших людей мира только американцы
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 270 человек и 16 единиц техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru