Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ

Такая реакция основателя SpaceX и Tesla последовала на критику газеты той части его интервью с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом, которая касалась климата.

Guardian назвала размышления Маска и Трампа о климате самыми глупыми за всю историю.

В газете, в частности, отреагировали в том числе на призыв Маска не очернять нефтегазовую промышленность, указав, что она является основной движущей силой загрязнения, вызывающего глобальное потепление.

Маск, в свою очередь, обвинил издание в некомпетентности.

«Вы вообще слушали разговор? Ноготь моего мизинца знает о климатических проблемах больше, чем весь коллектив Guardian», - написал он.

Ранее американский профсоюз обвинил Трампа и Маска в запугивании рабочих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

