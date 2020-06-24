Кадеты столицы прошли сегодня в парадном строю по Красной площади

250 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса в составе двух парадных расчетов приняли участие в Параде Победы на Красной площади столицы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Парадные расчеты были сформированы из лучших воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Чтобы участвовать в параде, кадетам пришлось продемонстрировать хорошую успеваемость по всем предметам, а также навыки одиночной строевой подготовки. Все из них, кто участвовал в Параде Победы, прошел торжественную церемонию вступления в ряды «Юнармии». По словам Раковой, обучение в кадетских классах пользуется все большей популярностью.





«Так, наши кадеты уже в четвертый раз получили почетное право пройти по Красной площади в составе парадного расчета. Ребята в очередной раз продемонстрировали первоклассную строевую подготовку, слаженность действий и настоящую силу духа. Для участия в торжественном марше были отобраны 250 кадет, они проходили строгий отбор и тренировались вместе с действующими военнослужащими», - добавила вице-мэр.

На Красной площади кадеты маршировали в форме юнармейцев: бежевых костюмах и красных беретах.

