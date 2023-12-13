Качество российского вина выросло на 17%

Качество российского вина за последний год выросло в среднем на 17%, отметил руководитель Роскачества Максим Протасов. Соответствующее данные были получены в рамках спецпроекта «Винный гид России», который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом.

В этом году в проекте приняли участие 10 регионов страны. Для исследования было отобрано 3000 образцов, что также стало рекордным значением за все время. Было установлено, что качество игристых вин за год выросло на 16,57%, наибольший прирост с показателем в 23,9% показало красное вино. Качество белого вина отечественного производства за год увеличилось лишь на 10%.

Ранее Роскачество сообщило о росте продаж российского премиум-вина в стране более чем на треть к 2024 году. Так, в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше было продано 4,2 миллиона бутылок (без учета ресторанов), а в этом году по итогам декабря ожидается 5,5 миллиона бутылок.