Путин поручил подготовить программу восстановления районов Курской области
19 февраля 202500:32
Глава государства Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что в ближайшее время нужно подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области.
По его словам, это нужно сделать после того, как противник будет изгнан.
Кроме того, глава государства поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области по 65 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru