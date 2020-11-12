Кабмин выделит нуждающимся семьям с детьми ещё 62 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о дополнительных выплатах нуждающимся семьям в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства.

На заседании правительства глава кабмина уточнил, что на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет дополнительно направят почти 62 млрд рублей. «Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей», - отметил премьер.

Мишустин добавил, что в текущем году выплаты получат родители более чем 4 миллионов детей от трёх до семи лет.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам будет дополнительно направлено 5,5 миллиардов рублей

