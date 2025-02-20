Кабмин выделит на социальную газификацию еще миллиард рублей

В ходе заседания кабмина он напомнил, что в рамках программы предоставляется возможность бесплатно провести газ до границ участков в городах, деревнях, посёлках и садовых товариществах.

По его словам, право на компенсацию части расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения, имеют многодетные родители и граждане с невысокими доходами, инвалиды I группы и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.

«Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой», – заключил Михаил Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень газификации России на конец 2024 года составил 74,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

