Кабмин выделит на социальную газификацию еще миллиард рублей
Правительство РФ выделит еще миллиард рублей на поддержку граждан в рамках программы социальной газификации в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В ходе заседания кабмина он напомнил, что в рамках программы предоставляется возможность бесплатно провести газ до границ участков в городах, деревнях, посёлках и садовых товариществах.
По его словам, право на компенсацию части расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения, имеют многодетные родители и граждане с невысокими доходами, инвалиды I группы и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.
«Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой», – заключил Михаил Мишустин.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень газификации России на конец 2024 года составил 74,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru