Регионам с уровнем газификации менее 5% дадут льготы на электричество

Регионам с уровнем газификации менее 5% предоставят льготы на электричество, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном правовом портале.

Отмечается, что такие субъекты смогут установить диапазоны потребления с применением повышающего коэффициента 1,8 в период отопительного сезона. Это позволит увеличить «льготные» объемы на время высокого уровня потребления. О такой проблеме ранее заявляли власти Иркутской области и Хакасии.

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Также дополнительное финансирование будет направлено 18 регионам России на поддержку программы социальной газификации. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, средства получат республика Алтай, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Хабаровский края.

Допфинансирование направят и Владимирской, Ивановской, Курганской, Псковской, Смоленской, Томской и Ульяновской областям. Речь в общей сложности идет о 140 миллионах рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» готов оказать Монголии необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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