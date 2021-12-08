Кабмин выделит на повышение зарплат бюджетников 12 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на повышение зарплат работникам бюджетной сферы будет выделено более 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Председатель правительства призвал Министра труда и социальной защиты Антона Котякова лично контролировать исполнение этого решения, а также совместно с Министерством финансов, строго следить за доведением средств до бюджетников.
«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», - подчеркнул Мишустин.
Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал выстроить в стране финансовую вертикаль, позволяющую наращивать размеры зарплат бюджетникам и социальных выплат, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Главой МИД Германии стала противница «Северного потока — 2»
- Сразу три проекта ИРИ стали лауреатами Премии Рунета 2021
- Кабмин выделит на повышение зарплат бюджетников 12 млрд рублей
- СМИ: Власти примут решение о QR-кодах в зависимости от коллективного иммунитета
- Иммунолог развеял главный миф о штамме «Омикрон»
- Бывшая жена Потанина добивается половины его доли в «Норникеле»
- США могут присоединиться к «нормандскому формату»
- Банкир посоветовал экстренно избавляться от аннулированных карт и счетов
- Сообщивший 18 раз о ложном минировании аэропорта Хабаровска приговорен к пяти годам колонии
- В парламенте Турции депутаты подрались с оппозиционерами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru