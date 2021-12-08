Кабмин выделит на повышение зарплат бюджетников 12 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на повышение зарплат работникам бюджетной сферы будет выделено более 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Путин поручил кабмину представить предложения о повышении зарплат бюджетникам

Председатель правительства призвал Министра труда и социальной защиты Антона Котякова лично контролировать исполнение этого решения, а также совместно с Министерством финансов, строго следить за доведением средств до бюджетников.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», - подчеркнул Мишустин.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал выстроить в стране финансовую вертикаль, позволяющую наращивать размеры зарплат бюджетникам и социальных выплат, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил МишустинЗарплатаБюджетники
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