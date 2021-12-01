Путин поручил кабмину представить предложения о повышении зарплат бюджетникам
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов в регионы для повышения зарплат работников бюджетного сектора экономики. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с кабмином, опубликованном на сайт Кремля.
Отмечается, что правительству совместно с комиссией Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы» необходимо представить «согласованные предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации в целях повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».
Срок исполнения поручения – 1 декабря текущего года.
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