Путин поручил кабмину представить предложения о повышении зарплат бюджетникам

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов в регионы для повышения зарплат работников бюджетного сектора экономики. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с кабмином, опубликованном на сайт Кремля.

Путин призвал сделать зарплаты бюджетников достойными

Отмечается, что правительству совместно с комиссией Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы» необходимо представить «согласованные предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации в целях повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».

Срок исполнения поручения – 1 декабря текущего года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗарплатаБюджетникиПравительство РоссииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры