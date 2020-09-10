Кабмин выделит ещё более 4 млрд рублей на закупку вакцин от гриппа
На закупку вакцин от гриппа правительство РФ направит дополнительно более 4 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечает РИА Новости. Глава кабмина подчеркнул, что Владимир Путин поставил задачу, чтобы как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку.
Также премьер-министр заявил, что на закупку этих вакцин в бюджете уже предусмотрено 22,5 млрд рублей, подчеркивает RT.
А ранее стало известно, что сочетание гриппа и нового типа коронавирусной инфекции может вызвать тяжелое течение болезни и привести к осложнениям. С таким заявлением выступил главный врач ГБУЗ КДП №121 Андрей Тяжельников. К слову, на базе этого медучреждения создан Исследовательский центр, где проходит пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19.
Именно по этой причине специалист рекомендует обезопасить себя от гриппа с помощью вакцины. Однако Тяжельников подчеркнул, что такую прививку смогут сделать не все. В частности, она противопоказана тем, у кого есть аллергия на куриный белок, а также подтвержденные аллергические реакции на ранее вводимые препараты. Кроме того, противопоказанием считается обострение хронических заболеваний или заболевание острое.
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