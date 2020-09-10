Кабмин выделит ещё более 4 млрд рублей на закупку вакцин от гриппа

На закупку вакцин от гриппа правительство РФ направит дополнительно более 4 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечает РИА Новости. Глава кабмина подчеркнул, что Владимир Путин поставил задачу, чтобы как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку.

Также премьер-министр заявил, что на закупку этих вакцин в бюджете уже предусмотрено 22,5 млрд рублей, подчеркивает RT.