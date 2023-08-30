Росстат: реальные зарплаты в первом полугодии выросли на 6,9%

В июне среднемесячная заработная плата в составила 76,6 тысячи рублей. В номинальном выражении показатель увеличился на 14,1% по сравнению с 2022 годом.

Наиболее высокие зарплаты оказались в сфере добычи нефти и газа - 169,4 тысячи рублей. Финансисты получают 156 тысяч, сотрудники табачных производств - 153.

Меньше всего получают курьеры и работники почты, производители мебели и сотрудники предприятий общепита.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее назвал дефицит кадром вызовом для экономики, передает «Радиоточка НСН».

