Кабмин выделит дополнительные средствана оплату временного простоя в приграничье

На совещании в правительстве он уточнил, что на эти цели будет направлено около 800 млн рублей из резервного фонда.

«Принятое решение... позволит сохранить квалифицированные трудовые коллективы, чтобы они могли как можно скорее вернуться на рабочие места», – подчеркнул глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть дополнительные компенсации жителям Курской области, сообщает RT.



