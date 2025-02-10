Кабмин выделит дополнительные средствана оплату временного простоя в приграничье

Организации и индивидуальные предприниматели Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительные средства на частичную компенсацию расходов по оплате вынужденного простоя в 2024 году и в первом квартале 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вопрос о компенсациях жителям приграничья будет проработан по поручению Путина

На совещании в правительстве он уточнил, что на эти цели будет направлено около 800 млн рублей из резервного фонда.

«Принятое решение... позволит сохранить квалифицированные трудовые коллективы, чтобы они могли как можно скорее вернуться на рабочие места», – подчеркнул глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть дополнительные компенсации жителям Курской области, сообщает RT.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ФинансированиеБрянская ОбластьБелгородская областьКурская ОбластьМихаил Мишустин

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