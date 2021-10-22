Кабмин выделит более 14 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на компенсацию платежей по ипотеке для многодетных семей направят ещё 14,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель правительства отметил, что принятое решение позволит дополнительно поддержать более 32 тысяч многодетных семей, а общий объём выделенных средств по программе в 2021 году превысит 68 миллиардов рублей.

В сообщении кабмина отмечается, что речь идёт о программе, в рамках которой семьи, воспитывающие трёх и более детей, смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для покрытия кредита на покупку квартиры, частного дома или земельного участка для индивидуального строительства.

Важно, что на компенсацию могут рассчитывать семьи, где третий ребёнок родился после 1 января 2019 года.

Ранее Мишустин заявил о расширении программы льготной ипотеки, которая теперь распространяется и на покупку частных домов.

