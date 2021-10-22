Мишустин заявил о расширении льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «по поручению президента» была расширена программа льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства РФ напомнил, что льготная ипотека была запущена в 2020 году, а затем продлена до 1 июля 2022 года. И теперь граждане могут направить эти средства и на покупку частных домов.

«Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», - резюмировал Мишустин.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в некоторых регионах страны произойдет стабилизация цен на жильё, однако, по её мнению, снижения цен на жилую недвижимость не будет.