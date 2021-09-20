Кабмин выделит 500 млн рублей Крыму на восстановление после паводков

Правительство выделит дополнительно около 500 миллионов рублей Крыму на восстановление после сильных ливней летом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, ряд районов на юге пострадал из-за паводков, в Крыму реки вышли из берегов, затопили дороги и нанесли ущерб имуществу жителей.

Мишутин отметил, что людям будет оказана помощь в покупке новых домов или ремонте старых.

Также средства будут выделены на расчистку рек в Ялте, что снизит вероятность повторных происшествий.

Ранее председатель правительства также рассказал, что на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году, выделят более 900 миллионов рублей.

