Кабмин выделит 500 млн рублей Крыму на восстановление после паводков
Правительство выделит дополнительно около 500 миллионов рублей Крыму на восстановление после сильных ливней летом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, ряд районов на юге пострадал из-за паводков, в Крыму реки вышли из берегов, затопили дороги и нанесли ущерб имуществу жителей.
Мишутин отметил, что людям будет оказана помощь в покупке новых домов или ремонте старых.
Также средства будут выделены на расчистку рек в Ялте, что снизит вероятность повторных происшествий.
Ранее председатель правительства также рассказал, что на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году, выделят более 900 миллионов рублей.
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