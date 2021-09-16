Правительство РФ выделит средства на поддержку пострадавших от паводков регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимую помощь должен получить каждый пострадавший от паводков, сообщает пресс-служба кабмина.

Выступая на заседании правительства он отметил, что Забайкальскому краю будет направлено ещё свыше четырёх миллиардов рублей, в том числе 3,9 миллиарда – на новое жильё для тех граждан, которые лишились его из-за паводков.

«Ещё 350 миллионов рублей направим на капитальный ремонт повреждённых стихией домов», - уточнил Мишустин.

Председатель правительства также добавил, что на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году, выделят более 900 миллионов рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти области выделили пострадавшим от июньского паводка свыше 100 миллионов рублей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:ПострадавшиеПаводокМихаил МишустинПравительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры