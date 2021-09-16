Правительство РФ выделит средства на поддержку пострадавших от паводков регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимую помощь должен получить каждый пострадавший от паводков, сообщает пресс-служба кабмина.
Выступая на заседании правительства он отметил, что Забайкальскому краю будет направлено ещё свыше четырёх миллиардов рублей, в том числе 3,9 миллиарда – на новое жильё для тех граждан, которые лишились его из-за паводков.
«Ещё 350 миллионов рублей направим на капитальный ремонт повреждённых стихией домов», - уточнил Мишустин.
Председатель правительства также добавил, что на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году, выделят более 900 миллионов рублей.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти области выделили пострадавшим от июньского паводка свыше 100 миллионов рублей, сообщает RT.
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