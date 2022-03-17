Кабмин выделит 40 млрд рублей на поддержку занятости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на поддержку занятости будет направлено около 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Выступая на заседании правительства он уточнил, что более 25,5 млрд рублей из них направят на создание в регионах временных вакансий для граждан, которые находятся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для вставших на учёт на бирже труда.
По словам главы кабмина, более 7 млрд рублей предусмотрено на реализацию региональных программ занятости, а именно на профессиональное обучение или допобразование граждан, что позволит им сохранить занятость.
«Остальные почти 6 млрд рублей направят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов», - добавил премьер-министр.
Ранее Мишустин заявил, что Минтруд и Минфин России должны представить в правительство параметры повышения зарплат бюджетников и всех социальных выплат, в том числе пенсий, сообщает RT.
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