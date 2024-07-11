Кабмин выделит 3,6 млрд рублей на энергетику в новых регионах
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат от правительства РФ около 3,6 млрд рублей на поддержку энергетики. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он уточнил, что средства будут выделены в рамках программы социально-экономического развития регионов. Финансы будут направлены на восстановление распределительных сетей, покупку спецтехники, инструментов, одежды и средств индивидуальной защиты, а также формирования резервов.
«Это позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надёжное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов», – заключил Мишустин.
Ранее в Минэнерго заявили о восстановлении электроснабжения в Ростовской области, Краснодарском крае и республике Адыгея, а также в Астраханской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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