Кабмин выделит 3,6 млрд рублей на энергетику в новых регионах

На заседании правительства он уточнил, что средства будут выделены в рамках программы социально-экономического развития регионов. Финансы будут направлены на восстановление распределительных сетей, покупку спецтехники, инструментов, одежды и средств индивидуальной защиты, а также формирования резервов.

«Это позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надёжное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов», – заключил Мишустин.

Ранее в Минэнерго заявили о восстановлении электроснабжения в Ростовской области, Краснодарском крае и республике Адыгея, а также в Астраханской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

